Huracán Nora amenaza a México desde el Pacífico

August 29, 2021 9:44 am

Los huracanes Nora (abajo a la izq) e Ida (der) sobre Norteamrica el 29 de agosto del 2021. Foto suministrada por la Administracin Nacional de Estudios Ocenicos y Atmosfricos. (NOAA via AP) (NOAA)

MEXICO CITY – El huracán Nora avanzaba el domingo por la costa de México en el océano Pacífico hacia el Golfo de California, tras pasar por la zona de Puerto Vallarta. Las autoridades del estado de Jalisco, por donde Nora pasó brevemente la noche del sábado tras atravesar el cabo al sur de Puerto Vallarta, afirmaron que no había reportes de daños graves. Sin embargo, meteorólogos advirtieron a la población de la costa occidental sobre la posibilidad de inundaciones, aludes y fuerte oleaje. Nora tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), y sus vientos de tormenta tropical se extendían 165 kilómetros (105 millas). Estaba ubicado a 50 kilómetros (30 millas) al sudeste de Mazatlán y se dirigía en dirección norte-noroeste a 19 km/h (12 mph). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos vaticinó que Nora seguirá rozando la costa occidental mexicana y se debilitará a tormenta tropical antes de entrar al Golfo de California el domingo en la noche. Ad Se prevé que luego la tormenta seguirá más al norte, debilitándose a depresión tropical y dirigiéndose a la zona limítrofe con Arizona donde arrojará densas lluvias. El centro de huracanes pronosticó lluvias de entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) en algunas partes de la costa occidental de México.

