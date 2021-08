Semejanzas y diferencias entre los huracanes Ida y Katrina

Foto tomada el 30 de agosto de 2005 de los destrozos causados por el huracn Katrina en Nueva Orleans. (AP foto/David J. Phillip, File) (AP2005)

El huracán Ida tiene muchas semejanzas con el huracán Katrina, la devastadora tormenta de 2005 que se convirtió en la más costosa en la historia estadounidense. Sin embargo, hay acontecimientos futuros que podrían hacerla más mortífera o menos grave. Se prevé que Ida tocará tierra el 29 de agosto, la misma fecha en que lo hizo Katrina 16 años atrás, en la misma zona aproximada de Luisiana y con vientos parecidos, tras fortalecerse rápidamente al sobrepasar el mismo cuerpo de aguas cálidas que potencia a los huracanes. Las discrepancias, sin embargo, podrían ser cruciales: dirección, tamaño y fuerza. “Ida definitivamente será más fuerte que Katrina y de lejos”, explicó Brian McNoldy, experto en huracanes de la Universidad de Miami. “Además, lo peor de la tormenta pasará por Nueva Orleans y Baton Rouge, que recibieron la parte más débil de Katrina”, añadió. Ida ya era el domingo temprano huracán de categoría 4, con vientos de 241 kilómetros por hora (150 millas por hora) que podrían subir a 250 km/h (155 mph) antes de entrar en tierra. Ad La tormenta “está muy cerca de convertirse en la quinta peor tormenta de categoría 5 en la historia de Estados Unidos”, expresó McNoldy. Podría ser la primera tormenta categoría 5 en golpear a Luisiana e incluso la peor tormenta en la historia del estado. Katrina se debilitó un poco antes de llegar a tierra, golpeando a Luisiana como tormenta categoría 3 con vientos de 204 km/h (127 mph). Katrina azotó a Luisiana desde el sur, mientras que Ida viene del sudeste. El domingo, los vientos con fuerza de huracán de Ida se extendían a 60 kilómetros (37 millas) de su centro comparado con 158 kilómetros (98 millas) en el caso de Katrina, apuntó McNoldy. “Este tiene el potencial de ser más un desastre natural, mientras que en el caso de Katrina era más un desastre de la mano humana”, debido a los defectos de los diques, señaló McNoldy. La debilidad de los diques hizo subir el saldo de muertes en el caso de Katrina a 1.833 y sus daños totales a 176.000 millones de dólares en valor actual, pero los expertos no creen que Ida cause esos totales. Ad Por otra parte, Ida proviene de la misma zona aproximada, pero va en una dirección levemente distinta. Los expertos temen que esos pocos grados de diferencia dejarán a Nueva Orleans en una ubicación más vulnerable que en el caso de Katrina, cuando la ciudad fue afectada más por las deficiencias de los diques que por la subida de las aguas. Katrina provocó oleajes de 8,5 metros (28 pies) en Mississippi pero no en Nueva Orleans. El ángulo de Ida “podría ser aun peor”, indicó McNoldy. Debido a que Ida es más pequeña “probablemente no provocará una subida de aguas tan alta ... pero el ángulo que tiene la podría hacer más tendiente a arrojar agua sobre el lago (Pontchartrain)”, agregó. ___ Seth Borenstein está en Twitter como @borenbears ___ The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.

