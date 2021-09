Ida y Kate persisten, se forma la tormenta tropical Larry

September 1, 2021 8:48 am

MIAMI – Los restos del huracán Ida provocarán lluvias intensas desde los Apalaches Centrales de Estados Unidos hasta Nueva Inglaterra el miércoles, con hasta 20 centímetros (8 pulgadas) en lugares desde Pennsylvania hasta Massachusetts, dijeron los meteorólogos. Kate persiste como depresión tropical lejos de las costas atlánticas y se formó la tormenta tropical Larry, que según los expertos podría llegar a ser un huracán de categoría 3. Ida sigue siendo una depresión tropical, y el Centro Nacional de Huracanes dijo que sus vientos sostenidos máximos de 48 kilómetros por hora (30 millas) se fortalecerán durante la noche. “Hay probabilidad de tornados en los estados atlánticos centrales durante horas de la tarde y noche”, advirtieron los meteorólogos, que emitieron una alerta de tornados para los Apalaches en el oeste de Virginia y el norte de Carolina del Norte. El pronóstico también alertó sobre posibles riadas con amenaza para la vida sobre todo en las ciudades y las zonas de terrenos escarpados, así como fuertes inundaciones desde el norte de Virginia Occidental hasta Nueva Jersey, sobre todo en las cuencas de los ríos Monongahela, Potomac, Susquehanna, Delaware y el Hudson inferior. Ad En tanto, se formó la tormenta tropical Larry al sur de las islas de Cabo Verde. Los meteorólogos dijeron que se intensificaría rápidamente igual que Ida y se convertiría en un poderoso huracán con vientos máximos de 193 km/h (120 mph) para el sábado a medida que se dirige al oeste.

