EEUU: Detectan mancha cerca de plataforma tras paso de Ida

Published: September 2, 2021 7:52 am Updated: September 2, 2021 8:22 am

Una plataforma de la empresa Enterprise Offshore Drilling puede apreciarse en esta imagen del martes 31 de agosto de 2021 tomada desde una aeronave por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA, por sus siglas en ingls) tras el paso del huracn Ida, en el Golfo de Mxico. La imagen fue revisada por The Associated Press. (NOAA va AP)

Diversas fotografías muestran lo que parece ser una mancha de aceite de varios kilómetros de largo cerca de una plataforma marítima en el Golfo de México tras el paso del huracán Ida, según imágenes de reconocimiento aéreo difundidas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y que fueron revisadas por The Associated Press. Las imágenes gubernamentales difundidas el miércoles, junto con fotografías adicionales tomadas por la AP desde un helicóptero el martes, también muestran instalaciones portuarias, refinerías y astilleros de Luisiana en el trayecto de la tormenta donde el brillo arcoíris —indicador típico de derrames de petróleo y combustible— es visible en aguas de bahías y pantanos. Las autoridades reguladoras estatales y federales dijeron el miércoles que les había sido imposible llegar al área afectada debido a las condiciones difíciles en la zona de desastre. Las fotografías de la NOAA (siglas en inglés de la agencia) muestran una mancha negra flotando en el golfo cerca de una enorme plataforma cuyo helipuerto tenía pintado el nombre de Enterprise Offshore Drilling. La compañía, con sede en Houston, no había respondido el miércoles a solicitudes que se le hicieron por teléfono o correo electrónico para que diera declaraciones. Ad Las fotos áreas tomadas el martes por la NOAA mostraban asimismo inundaciones considerables en la enorme refinería Phillips 66 Alliance que se extiende a un lado del río Mississippi, al sur de Nueva Orleans. En algunas secciones de la refinería, el resplandor arcoíris es visible en el agua que va hacia el río. Cuando le preguntaron el lunes sobre reportes de roturas en diques cerca de la refinería, Bernardo Fallas, portavoz de Phillips 66, dijo que había “algo de agua” en las instalaciones, y subrayó que las operaciones fueron suspendidas antes de la tormenta. Al preguntarle un reportero el martes sobre los posibles riesgos ambientales procedentes de las instalaciones, Fallas lo remitió a un comunicado de la compañía en su página web en el que dice que su respuesta está centrada “en garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y comunidades vecinas”. Después de que la AP enviara el miércoles fotografías a Phillips 66 que mostraban amplias inundaciones en su refinería y lo que parece ser petróleo en el agua, Fallas reconoció en un correo electrónico que la empresa podía confirmar que había “descubierto un brillo de origen desconocido en algunas zonas inundadas de la Refinería Alliance”. Ad “En este momento, el brillo parece haber sido asegurado y contenido dentro del complejo de la refinería”, dijo Fallas el miércoles en la noche. “Equipos de limpieza se encuentran en el lugar. El incidente fue informado a las agencias reguladoras adecuadas apenas fue descubierto". Fallas se abstuvo de responder cuando se le preguntó si el derrame fue reportado después de que la AP enviara a la compañía las fotografías cuatro horas antes. Phillips puso a la venta la Refinería Alliance la semana pasada, antes de que la tormenta azotara la zona, diciendo que las condiciones en el mercado no son favorables. ___ Michael Biesecker informó desde Washington. Los reporteros de The Associated Press Matthew Daly, en Washington, y David Koenig, en Dallas, contribuyeron a este despacho. ___ Biesecker está en Twitter como: http://twitter.com/mbieseck

