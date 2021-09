Planean demoler una casa que perteneció a Al Capone

MIAMI BEACH, Fla. – La casa en el sur de Florida que perteneció al mafioso Al Capone durante casi dos décadas y en la cual murió enfrenta planes de demolición. El diario Miami Herald informó el jueves que los nuevos propietarios de la casa de nueve dormitorios en Miami Beach, quienes la adquirieron hace algunos meses por 10,75 millones de dólares, planean demolerla. Uno de los propietarios, el empresario inmobiliario Todd Glaser, dijo al Herald que la casa se encuentra un metro (tres pies) bajo el nivel del mar y está dañada por las inundaciones, pues tiene agua estancada por debajo. Los nuevos dueños planean construir una casa moderna de dos pisos lista para ser ocupada con ocho cuartos, ocho baños, baño con hidromasaje, spa y sauna. “La casa es una porquería”, dijo Glaser. “Es una desgracia para Miami Beach”. El otro dueño es el socio de Glaser, Nelson González, inversionista y vicepresidente sénior de Berkshire Hathaway HomeServices EWM. Ad La agenda de septiembre del ayuntamiento de Miami Beach incluye la posible designación del inmueble como lugar histórico, pero Glaser dijo que eso no les va a impedir a los nuevos dueños llevar a cabo sus planes. Capone, quien compró la casa por 48.000 dólares en 1928, solía regresar a ella con frecuencia. El capo mafioso apodado “Scarface” murió de un ataque cardíaco en esa casa en 1947. Se cree que fue allí donde Capone y sus secuaces planearon la tristemente célebre masacre del día de San Valentín, en la que mataron a tiros a siete miembros de una pandilla rival en un garaje de Chicago en 1929.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.