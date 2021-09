Fiscalía de Guatemala indaga presuntos sobornos a presidente

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 27 de julio de 2021, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei asiste a una rueda de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala. La Fiscala General de Guatemala inici una investigacin sobre presuntos sobornos que habra recibido el presidente Alejandro Giammattei de empresarios rusos, inform el portavoz del Ministerio Pblico el viernes 3 de septiembre de 2021. (AP Foto/Oliver de Ros, Archivo)

