EEUU: Tras paso de Ida se intensifican labores de limpieza

Muebles deteriorados o destruidos son desechados el sbado 4 de septiembre de 2021 frente a las casas que resultaron inundadas en Cranford, Nueva Jersey, tras los aguaceros causados por los remanentes de la tormenta tropical Ida en el noreste de Estados Unidos. (AP Foto/Wayne Parry)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)