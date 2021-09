Chile autoriza vacuna Sinovac para niños mayores de 6 años

Una persona mayor recibe una tercera inyeccin de la vacuna AstraZeneca para el COVID-19 durante una campaa para dar inyecciones de refuerzo a personas mayores de 86 aos en el estadio Bicentenario en Santiago, Chile, el mircoles 11 de agosto de 2021. (AP Foto/Esteban Flix)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)