Gobierno de Haití se compromete a combatir a las pandillas

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 26 de julio de 2021, un miembro de la pandilla encabezada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, participa en una marcha para exigir justicia por el homicidio del presidente Jovenel Mose, en Puerto Prncipe, Hait. (AP Foto/Joseph Odelyn, archivo)

