Perú instalará planta de producción de vacuna rusa Sputnik V

Escoltados por un soldado, dos mdicos toman una muestra a Juana Bovadilla, de 79 aos, durante una campaa de pruebas diagnsticas contra el COVID-19 en el barrio Villa Mara del Triunfo, el martes 12 de enero de 2021, en Lima, Per. (AP Foto/Martn Meja)

