Tifón provoca apagones en el este de Filipinas

September 7, 2021 9:05 am

En esta foto distribuida por la Cruz Roja Filipina, voluntarios y vecinos cruzan un camino inundado debido al tifn Conson en la aldea de Usab, Filipinas, martes 7 de setiembre de 2021. (Cruz Roja Filipina via AP)

MANILA – Un poderoso tifón tocó tierra en el este de Filipinas el martes con vientos fuertes que provocaron apagones en varias provincias. El tifón Conson, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (74 millas) y ráfagas de hasta 150 km/h (93 mph), tocó tierra en la población costera de Hernani en la provincia de Samar Oriental para luego trasladarse a la provincia de Samar, dijo el servicio meteorológico estatal. “Solo hemos sufrido daños menores, gracias a Dios”, dijo el gobernador de Samar Oriental, Ben Evardone en un mensaje de texto. Añadió que las oficinas de gobierno estaban cerradas. La corporación eléctrica nacional dijo que el meteoro afectó algunas líneas de trasmisión. Se registraron apagones en Samar Oriental, Samar y Leyte. Las autoridades locales dijeron que hubo inundaciones en la ciudad de Tacloban. El servicio meteorológico dijo el martes al atardecer que Conson se había reducido a tormenta tropical fuerte al trasladarse en dirección oeste-noroeste sobre el mar de Sibuyán, con vientos sostenidos de 100 km/h (62 mph). Ad Se advirtió que habrá vientos destructivos y lluvias intensas dentro de 18 horas en las provincias de Quezon, Masbate, Albay, Samar y otras. En la región metropolitana de Manila regía una advertencia de nivel 1, lo que significa que se pronostican vientos fuertes en las próximas 36 horas. Unos 20 tifones y tormentas azotan las islas filipinas anualmente, aparte de las lluvias estacionales del monzón. El país se encuentra dentro del “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde son frecuentes los sismos y las erupciones volcánicas.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.