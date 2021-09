Fuerte sismo sacude sur de México y capital del país

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

La gente se rene en una calle despus de un fuerte sismo que se sinti en la colonia Roma en Ciudad de Mxico, el martes 7 de septiembre de 2021. El sismo de magnitud 7 tuvo su epicentro cerca del puerto turstico de Acapulco, en el sur de Mxico, pero se sinti hasta Ciudad de Mxico (AP Foto/Leslie Mazoch)