Presidente del Supremo Tribunal Federal refuta a Bolsonaro

Simpatizantes del presidente brasileo Jair Bolsonaro exhiben una manta que dice: "Exigimos la destitucin inmediata de todos los ministros del Supremo Tribunal Federal y la criminalizacin del comunismo", frente a una barrera colocada por la polica militar luego de que intentaron ingresar al mximo tribunal, el mircoles 8 de septiembre de 2021, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

