Olaf se vuelve huracán rumbo a resort mexicano de Los Cabos

September 9, 2021 9:32 am

Published: September 9, 2021 9:32 am Updated: September 9, 2021 12:16 pm

Imagen de satlite facilitada por la National Oceanic y Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) en la que aparece el huracn Olaf frente a la costa mexicana al Pacfico mientras su ojo se acerca al balneario mexicano de Los Cabos, en la punta de la pennsula de Baja California, el jueves 9 de septiembre de 2021, siendo las 10:30am ET. (NOAA/NESDIS/STAR GOES va AP)

Olaf cobró fuerza y pasó el jueves de tormenta tropical a huracán mientras se dirige al centro turístico de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que podría haber condiciones de huracán en el área durante la noche. Al promediar la mañana del jueves, el vórtice de Olaf se encontraba a unos 250 kilómetros (155 millas) al sureste de Cabo San Lucas con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph). Se movía con dirección norte-noroeste a 11 km/h (7 mph). Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 55 kilómetros (35 millas) del ojo del meteoro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 185 kilómetros (115 millas). El Centro prevé que los vientos de Olaf sigan ganando fuerza a medida que se aproxima a la costa. Dijo esperar que los vientos con fuerza de tormenta tropical comenzarán a golpear la punta de la península por la tarde o la noche, lo que dificultaría los preparativos de los residentes de la zona. Ad Se espera que el meteoro arroje entre 7,5 y 15 centímetros (de tres a seis pulgadas) de lluvia en la zona sur de la península, con hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en puntos aislados, lo que generará el riesgo de inundaciones repentinas y aludes.

