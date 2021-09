Llega a Chile la primera refugiada afgana

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Zainab Momeny, quien era profesora universitaria en Afganistn, habla durante una conferencia de prensa mientras su hermana Zahar mira, a la derecha, poco despus de aterrizar en el aeropuerto de Santiago, Chile, el viernes 10 de septiembre de 2021. (AP Foto/Esteban Flix)