México: Reanudan peligrosa búsqueda de víctimas tras deslave

Una de varias rocas gigantescas que se desprendieron de lo alto de un cerro cay al lado de varias casas en una ladera en la localidad de Tlalnepantla, en las afueras de la Ciudad de Mxico, el viernes 10 de septiembre de 2021. Hay varias vctimas, dicen las autoridades. (AP Foto/Eduardo Verdugo)