Niños migrantes zarpan de Colombia para enfrentar el Darién

Migrantes haitianos se sientan en un bote en Necocl, en la costa Caribe de Colombia, para zarpar con rumbo al poblado de Acand, cerca de la frontera con Panam, el lunes 13 de septiembre de 2021. Los migrantes se han estado aglomerando en Necocl como parte de un masivo flujo migratorio irregular desde Sudamrica hacia el Norte del continente, que incluye el cruce por la peligrosa jungla del Darin. (Foto AP/Fernando Vergara)