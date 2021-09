Tormenta tropical Nicholas aumenta fuerza en Golfo de México

September 13, 2021 4:51 am

Published: September 13, 2021 4:51 am

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) muestra a la tormenta torpical Nicholas en el golfo de Mxico, el domingo 12 de septiembre de 2021. (NOAA va AP)

MIAMI – La tormenta tropical Nicholas adquiría fuerza a primeras horas del lunes en la costa del golfo y amenazaba con causar fuertes lluvias e inundaciones en los litorales de Texas, México y Luisiana, estado castigado hace días por otro fenómeno climático. Nicholas aumenta su potencia y sus vientos máximos alcanzan 95 kilómetros por hora (60 millas por hora), dijeron expertos en el Centro Nacional de Huracanes en su informe de la 1 de la mañana hora del centro de Estados Unidos. La tormenta se desplaza en dirección norte-noroeste a 24 km/h (15 mph) y se acercará el lunes en la tarde a la costa sur de Texas y avanzará sobre el litoral sur y centro del estado por la noche, según los meteorólogos. Un aviso de huracán abarcaba de puerto Aransas a Freeport, en Texas. Gran parte del litoral del estado se encontraba bajo alerta de tormenta tropical ante la previsión de que Nicholas causará fuertes lluvias y posibles inundaciones súbitas así como anegaciones urbanas. Ad Según los pronósticos, las tormenta dejará 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia en Texas y el suroeste de Luisiana, y en algunas partes los máximos aislados alcanzarán 50 centímetros (20 pulgadas) en partes costeras de Texas del domingo en al noche hasta media semana. El gobernador de Texas, Greg Abbot, dijo que el estado ha desplegado equipos de socorro y de otra índole en la zona de Houston y la costa de Texas que da al golfo. “Esta es una tormenta que podría causar fuertes lluvias, así como vientos y posibles inundaciones en diversas regiones en la costa que da al golfo. Los exhortamos a que escuchen las alertas climáticas locales, a que atiendan los avisos locales”, dijo Abbot en un video. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el domingo en al noche el estado de emergencia antes de la llegada de la tormenta porque su entidad continuaba recuperándose todavía del huracán Ida de hace días así como del huracán Laura y las históricas inundaciones del año pasado. Ad En diversas partes de Luisiana, donde Ida dejó numerosos muertos, poco más de 100.000 usuarios continuaban el lunes sin energía eléctrica, según el sitio web poweroutage.us que da seguimiento al servicio de energía. El investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach, dijo en un tuit que Nicholas es la 14ta tormenta con nombre en la temporada de huracanes en el Atlántico correspondiente a 2021. Sólo otros cuatro años desde 1966 han acumulado al menos 14 tormentas con nombre hasta el 12 de septiembre, a decir 2005, 2011, 2012 y 2020.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.