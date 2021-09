Alcalde de Miami-Dade interviene para evitar el desalojo de una ex presa política cubana de 82 años

Elderly woman fighting eviction from longtime Miami home

MIAMI, Fla. – El martes era la fecha límite para que una anciana del sur de Florida luchara por permanecer en su casa.

Un juez se negó a suspender una orden de desalojo, pero la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, intervino en el último momento.

“Era casi una certeza que Ana iba a ser echada a la calle”, dijo el abogado David Winker. “Estábamos haciendo planes de contingencia sobre dónde iba a ir esta mañana”.

Levine Cava dijo a los agentes que se retiraran, la tercera vez que lo hace para garantizar que Ana Rodríguez, de 83 años, pueda permanecer en su casa.

Los abogados se pusieron rápidamente a trabajar en la redacción de una moción de última hora para el Tribunal Supremo de Florida, después de que una moción anterior fuera denegada en el tribunal de apelaciones del tercer distrito.

La oficina de Levine Cava dijo a Local 10 News el lunes:

“Es importante asegurarse de que Ana tenga todas las oportunidades de buscar un remedio en el sistema legal”.

Rodríguez compró la casa en 1995. Cuando se retrasó en el pago de la hipoteca y trató de subsanar los impagos, el banco se negó a aceptarlo

“Todo es minuto a minuto, día a día”, dijo el abogado Bruce Jacobs. “O se espera a que llegue el sheriff o a que llegue la justicia”.

El abogado de Rodríguez afirma que el fraude por parte de los bancos finalmente condujo a lo que, según ellos, fue una ejecución hipotecaria basada en el fraude. Un documento judicial presentado en 2018 muestra que ella aceptó una ejecución hipotecaria y a cambio el banco no demandaría por cualquier pérdida financiera, pero ahora dice que no hizo tal trato y no está preocupada por el futuro.