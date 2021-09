Cremación de Abimael Guzmán, en manos del presidente de Perú

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 11 de septiembre de 2018, tomada a travs de una ventana, Abimael Guzmn, fundador y lder de la guerrilla Sendero Luminoso, mira a su abogado mientras lo acompaa su esposa Elena Iparraguirre, durante la fase de sentencia del juicio de ambos en una base naval, en Callao, Peru. (AP Foto/Martn Meja, archivo)

