Colombia y Nicaragua inician audiencia ante CIJ por litigio

Caribbean

BOGOTÁ – Colombia y Nicaragua iniciaron el lunes las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en un litigio por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. El proceso podría determinar los derechos de ambos países sobre una zona de 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe utilizada actualmente para pesca artesanal e industrial. La zona sobre la cual ambos países actualmente reclaman sus derechos es utilizada por grupos criminales para traficar drogas hacia Centroamérica. Esta zona también incluye trazos de una reserva marina avalada por la UNESCO. El fallo de la corte podría determinar las capacidades de autoridades navales de Colombia o Nicaragua para patrullar la zona, así como el uso que ambos países puedan dar a sus recursos pesqueros. El litigio comenzó en noviembre de 2013, cuando Nicaragua acusó a Colombia de violar sus derechos soberanos en zonas marítimas que le fueron otorgadas en un fallo previo de la Corte Internacional de Justicia. Ad “El Gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció y dijo: ‘esa delimitación, que por la fuerza imponía Colombia a Nicaragua, eso no es así’. La corte dijo a Nicaragua le pertenece todo ese territorio y ahora están queriendo echarse para atrás”, dijo el presidente de Nicaragua Daniel Ortega el 7 de septiembre durante un discurso público. Nicaragua alegó que Colombia habría recurrido al uso de la fuerza, en dichas violaciones. Sin embargo, en marzo de 2016 la CIJ inadmitió esas acusaciones de Nicaragua. Colombia, por su parte, alega que hace presencia en la zona para cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo la protección de la Reserva de la Biosfera SeaFlower, una zona protegida avalada por la UNESCO en el 2000, que posee un área de 180.000 kilómetros cuadrados. El país sudamericano además ha presentado una contra demanda que también será analizada por la corte, en la que alega que Nicaragua ha violado los derechos tradicionales de pesca de los habitantes de las islas colombianas de San Andrés y Providencia, ubicadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense. Ad Colombia también está acusando a Nicaragua de tratar de expandir sus fronteras marítimas unilateralmente a partir de un decreto expedido en Nicaragua. “Tenemos un equipo sólido que ha venido trabajando en esto desde hace tres años. Tenemos identificados todos los hechos que ha planteado Nicaragua como posibles violaciones de parte del derecho internacional y pruebas suficientes para desvirtuarlo”, explicó el agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta en una declaración oficial. Este lunes le correspondió a Nicaragua presentar sus alegatos, después estos serán analizados por los abogados colombianos, quienes tendrán su turno de intervenir el próximo miércoles. Las audiencias se extenderán hasta el 1 de octubre, después la corte examinará la demanda de Nicaragua y la contra demanda de Colombia. El fallo podría tardar algunos meses. “Lo que probablemente vamos a escuchar es una serie de afirmaciones exageradas mediante las cuales Nicaragua va a tratar de transformar este caso en un caso de incumplimiento del fallo de 2012 para disminuir la importancia del debate sobre los derechos de ambos países”, dijo el lunes el co-agente de Colombia Manuel José Cepeda en una declaración difundida por la Cancillería. Ad Las relaciones entre los dos países son tensas. Ambos llamaron a consultas a sus embajadores por el tema electoral de Nicaragua. El viernes 17 de septiembre, el presidente colombiano Iván Duque dijo que “ningún país puede reconocer un proceso electoral antidemocrático”, refiriéndose a las elecciones de Nicaragua, y calificó al gobierno de Ortega como “un modelo de dictocracia”. Ortega enfrenta un proceso electoral muy cuestionado. En los últimos tres meses el gobierno encarceló a 36 opositores, incluyendo los siete aspirantes presidenciales que iban a disputarle el poder en las elecciones del 7 de noviembre, en las que intentará reelegirse por tercera vez consecutiva. —— Suárez reportó desde Bucaramanga, Colombia.

