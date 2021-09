Presidente de Perú niega comunismo, invita inversión en EEUU

En esta fotografa proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Mxico, el presidente de Per, Pedro Castillo, asiste a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC), en la Ciudad de Mxico, el sbado 18 de septiembre de 2021. Castillo neg el lunes 20 de septiembre en una reunin de la Organizacin de Estados Americanos en Washington que su gobierno sea comunista o que vaya a realizar expropiaciones, por el contrario, invit a los inversionistas a trabajar en el pas andino. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Mxico, va AP)

LIMA – El presidente peruano Pedro Castillo negó el lunes en una reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington que su gobierno sea comunista o que vaya a realizar expropiaciones, por el contrario, invitó a los inversionistas a trabajar en el país andino. “No somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, a los empresarios para que vayan al Perú”, dijo Castillo en una sesión del Consejo Permanente de la OEA junto al secretario general Luis Almagro. Es la primera vez que Castillo llega a Washington, en su primera gira oficial al exterior de su gobierno, donde luego se reunió con inversionistas y a quienes invitó a visitar el país. El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, señaló la semana pasada en Lima que para aumentar las expectativas de inversión privada se requiere confianza y predictibilidad en las reglas de juego. Ad Dentro de Perú, en meses anteriores Castillo ha repetido una y otra vez que su gobierno izquierdista no realizará expropiaciones y que respetará de forma estricta la inversión privada. Castillo sugirió que la OEA debe realizar reuniones descentralizadas y porque el organismo sea un espacio donde se garanticen los derechos humanos “sin discriminaciones”. El secretario general Almagro dijo que Castillo era el “primer presidente campesino del Perú”. El mandatario peruano, quien asumió su quinquenio el 28 de julio, comenzó su primera gira internacional de su gobierno visitando México donde participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El martes dará un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

