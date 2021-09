Argentina y Brasil serán centros de vacunas ARN mensajero

En esta foto de archivo del 23 de enero de 2021, un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna AstraZeneca para COVID-19 en la sede de la Fundacin Oswaldo Cruz en Ro de Janeiro, Brasil. Argentina y Brasil fueron seleccionados para albergar los primeros centros de fabricacin de vacunas contra el coronavirus en Amrica Latina y el Caribe como parte de una iniciativa que busca reducir la dependencia de suministros extranjeros y allanar el camino para una mayor inmunizacin, dijeron funcionarios de la Organizacin Panamericana de la Salud el martes 21 de septiembre de 2021. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo)

