Guatemala: EEUU no valora nuestro combate al narcotráfico

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas el mircoles 22 de septiembre del 2021. (Justin Lane/Pool Photo via AP)

NEW YORK – El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, criticó el miércoles a Estados Unidos en materia de migración y narcotráfico y pidió al gobierno de ese país que haga más por “repatriar” los capitales del tráfico de drogas ya que, dijo, el dinero lo tienen los distribuidores en los países consumidores. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Giammattei pidió a Estados Unidos que sea más efectivo a la hora de combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El mandatario enumeró varias cifras sobre decomisos de drogas este año en su país. “Sin embargo, es menester hacer notar que estos éxitos no parecen ser reconocidos y valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico,” dijo el mandatario desde el podio de la Asamblea General. “Es por ello que hoy, desde acá, demando que sean más efectivos para combatir el lavado de dinero, que hagan más por repatriar los capitales resultado del narcotráfico porque al final, por paradójico que suene, el dinero está en las cuentas bancarias de los que distribuyen la droga en los países consumidores,” dijo el mandatario guatemalteco. Ad Giammattei destacó que hasta la víspera se han contabilizado 114 días sin el aterrizaje de vuelos con sustancias ilícitas en Guatemala y que desde el inicio de su gestión, en enero de 2020, se han desarticulado 15 estructuras de narcotráfico y se ha detenido a 2.855 personas relacionadas con el tráfico de drogas. El presidente señaló que el tráfico de drogas es “un mal que nos toca sufrir” debido a la demanda existente en Estados Unidos. Giammattei también habló de migración y dijo que le preocupan los "mensajes inapropiados y contradictorios que son aprovechados por las redes del narcotráfico y trata de personas para impulsar la migración irregular.” El mandatario pidió a Estados Unidos que incremente la inversión extranjera en países como Guatemala para evitar esa migración irregular. También demandó que se mejore el acceso de los productos guatemaltecos al mercado estadounidense. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y Guatemala llevan meses trabajando en planes para reducir la masiva migración que sale desde Centroamérica hacia Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris viajó en junio a Guatemala y se reunió con Giammattei. Ad El mandatario es uno de los varios presidentes latinoamericanos que han viajado en persona a Nueva York para acudir al debate global que la ONU celebra cada septiembre. El presidente colombiano Iván Duque, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el peruano Pedro Castillo y el hondureño Juan Orlando Hernández son algunos otros de los mandatarios que participan de forma presencial. Castillo, Hernández, Lasso, Giammattei y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se reunieron separadamente el martes con Guterres.

