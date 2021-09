Venezuela exige levantamiento de sanciones a EEUU y UE

En esta imagen tomada de video ofrecido por UN Web TV, el presidente de Venezuela Nicols Maduro habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas el mircoles 22 de septiembre del 2021. (UN Web TV via AP) (United Nations)

NEW YORK – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Estados Unidos y la Unión Europea levanten sus sanciones “criminales” contra la economía y la sociedad venezolana. “Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste y lo decimos a nombre de 30 millones de venezolanos y venezolanas,” dijo Maduro durante un discurso pregrabado que se mostró en la sede de la Asamblea. El mandatario repetidamente ha pedido al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que desbloquee el dinero de Venezuela retenido en el sistema bancario internacional por las sanciones. Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 argumentando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento. Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder. El gobierno estadounidense asegura que el líder venezolano fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos. Ad El miércoles Maduro dijo que su país ha iniciado un camino hacia la recuperación y crecimiento económico. “Hemos tomado el camino del despliegue de las fuerzas productivas de un país sometido a un bloqueo infernal, a una persecución criminal y a una tortura cruel a su cuerpo económico y social”, dijo. “Y le decimos a los pueblos del mundo con valentía, con decisión, con inteligencia y sabiduría: Sí se puede, afrontar las agresiones imperiales y avanzar.”

