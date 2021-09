Centenares se manifiestan contra migrantes en norte de Chile

Residentes queman carpas y artculos pertenecientes a migrantes venezolanos y colombianos durante una marcha contra la migracin irregular, en Iquique, Chile, el sbado 25 de septiembre de 2021.

SANTIAGO – Centenares de residentes se congregaron el sábado en las calles de Iquique, en el norte de Chile, en una manifestación contra la inmigración irregular en esa zona. Los participantes quemaron pertenencias de los migrantes, en su mayoría venezolanos, un día después de un desalojo gubernamental generó controversia en el país sudamericano. La manifestación transcurrió por algunas de las calles principales de esa ciudad de 200.000 habitantes, a 1.800 kilómetros de la capital chilena y adonde llegan numerosos migrantes, principalmente de Venezuela y Colombia, que ingresan de forma irregular por las porosas fronteras del desierto chileno. Durante la marcha, que fue retransmitida por las televisoras locales, se mostraron pancartas en las que se leía “Cierre de fronteras ahora” o “No más inmigrantes indeseables”, se escuchaba el canto de “chilenos primero”, o gritos de “a recuperar la ciudad”, junto a oleadas de banderas chilenas. Además, en algunos casos, los manifestantes hicieron barricadas en las que se quemaron las posesiones de algunos migrantes que viven instalados en carpas en las calles. Ad La manifestación se produce apenas unas horas después de que la policía chilena desalojara a centenares de migrantes de una céntrica plaza pública de la ciudad, en un movimiento que ha sido criticado por algunos sectores sociales y políticos. La plaza, que había sido declarada en riesgo sanitario, fue ocupada durante meses por sucesivas familias, muchas con menores y bebés, a la espera de poder trasladarse a la capital chilena u otras partes del país en busca de trabajo y vivienda. En algunos casos los migrantes aseguran que cuentan con familiares en el país y que buscan reunirse con ellos o contar con su apoyo para salir adelante. “El centro del problema es descontrol fronterizo que hay en la región” que se traduce en la plaza desalojada, “y en muchas plazas más y parques de la ciudad”, indicó a medios chilenos el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien calificó las medidas del gobierno como “mediáticas” y “cortina de humo”. Ad Son 150 las personas desalojadas, “pero en la ciudad hay más de 1.000 en distintas plazas" y desalojarlas no resuelve el problema, sentenció. Soria señaló que el desplazamiento forzoso de venezolanos es un problema “mundial” y las municipalidades no tienen competencias para resolverlo. “Somos una ciudad de migrantes”, afirmó Soria, para quien el descontrol de la frontera es “total”. "No sabemos quién entra y quién no entra”, continuó. La población del lugar “ve afectada sus plazas, sus parques donde ya no puede salir a disfrutarlo” durante meses. Iquique se ha convertido en un lugar donde los migrantes “hacen cuarentena en las calles” y la población es siempre cambiante. “No somos xenófobos”, sostuvo Soria, al considerar que se trata de “una marcha del descontento que no hay que equivocarse es porque no se han tomado las medidas para que esto se haga de forma ordenada”. La situación agudiza una crisis migratoria que se ha generado durante más de un año y medio en el norte del país, especialmente en torno a la comuna de Colchane, en la frontera con Bolivia, unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago. Esta es la zona por donde ingresan los migrantes para luego trasladarse a Iquique u otras partes del país. Ad Más del 90% de quienes pasan por Iquique se dirigen al sur del país, aseveró el alcalde. Más de 23.000 migrantes ingresaron de manera irregular a Chile por pasos no habilitados entre enero y julio de 2021 respecto de los 16.848 que llegaron durante todo 2020, según cifras del Servicio Jesuita Migrante. El gobierno afirma que en lo que va del año unos 7.000 extranjeros han llegado por el norte. El gobierno chileno ha expulsado a centenares de migrantes irregulares en lo que va de 2021, una decisión en ocasiones cuestionada por los tribunales chilenos que afirman que en ciertos casos se vulneran derechos básicos de los deportados. El gobierno ha señalado en las últimas horas que retomarán la política de expulsiones para lo que contrató vuelos especiales con una aerolínea comercial.

