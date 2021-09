El Salvador aplicará tercera dosis de vacuna contra el COVID

ARCHIVO - En esta imagen del 17 de febrero de 2021, el ministro salvadoreo de Salud, Francisco Alab, acompaado por el presidente del pas, Nayib Bukele, a la derecha, vacuna a una trabajadora sanitaria con una dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en la clnica Atlacatl del Instituto Salvadoreo de la Seguridad Social, en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

