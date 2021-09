India en alerta ante amenaza de ciclón

Una cuadrilla de rescatistas llega a Ganjam, en el estado de Odisha en la India, el 26 de septiembre del 2021. (Fotografa suministrada por la Agencia de Prevencin de Desastres de la India, via AP)

NEW DELHI – Las autoridades en dos estados del este de la India declararon un estado de alerta el domingo y ordenaron evacuaciones ante la proximidad de un ciclón. El ciclón Gulab entraba a la India desde la Bahía de Bengala con vientos de 95 kilómetros por hora (59 millas por hora), indicó la agencia meteorológica del país. Equipos de rescate han sido enviados a los estados de Odisha y Andhra Pradesh. Los habitantes de zonas bajas en el distrito Srikakulam de Andhra Pradesh fueron evacuados y se están tomando medidas similares en otras localidades. Se vaticina que el ciclón provocará fuertes lluvias e inundaciones en los próximos días. Los trenes de la zona han suspendido o retrasado su servicio debido a la proximidad de la tormenta, y las autoridades han pedido a la ciudadanía quedarse en casa. El primer ministro Narendra Modi informó que habló con los gobernadores de los estados afectados y les ha ofrecido el apoyo del gobierno federal. Ad “Estoy rezando por la seguridad y bienestar de todos”, expresó el mandatario. La costa oriental de la India está acostumbrado a los ciclones, pero el cambio climático los ha hecho cada vez más mortíferos.

