Industria pionera del cannabis en Uruguay sufre cimbronazo

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 13 de agosto de 2020, un empleado de CPlant recorta una flor de camo para exportar en la granja de la empresa en las afueras de Tala, Uruguay. Las exportaciones se desplomaron durante los primeros nueve meses de 2021 despus del pico de demanda en Europa. (AP Foto/Matilde Campodonico, Archivo)

