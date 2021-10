El ciclón Shaheen deja 13 muertos, se adentra en Omán

October 4, 2021 9:02 am

October 4, 2021 2:17 am

Published: October 4, 2021 2:17 am Updated: October 4, 2021 9:02 am

Esta foto publicada por la Agencia de Noticias de Omn muestra una calle inundada del distrito de Al Khaburah despus del cicln Shaheen, en Omn, el lunes 4 de octubre de 2021. (Agencia de Noticias de Omn va AP)

DUBAI CITY – La cifra de muertos por el ciclón Shaheen llegó el lunes a 13 personas y varios pescadores iraníes seguían desaparecidos mientras la tormenta se adentraba más en Omán y perdía fuerza. Las autoridades en Omán localizaron el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por las aguas. El domingo, cuando tocó tierra la tormenta, se informó de un niño ahogado de forma similar y de dos extranjeros asiáticos fallecidos en un alud de tierra. Rescatistas en Irán encontraron el cuerpo de cinco pescadores desaparecidos en aguas de Pasabandar, un poblado pesquero cerca de la frontera con Pakistán, reportó la televisión estatal. El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, dijo el domingo que se temía que hasta seis pescadores hubieran muerto por el ciclón. En las provincias iraníes de Sistán y Baluchistán, 122 personas acudieron al hospital el domingo después de que una tormenta de polvo provocada por el ciclón les provocó problemas en los ojos, el corazón y los pulmones, dijo Abbasali Arjmandi, gobernador de la ciudad de Zabol. Dieciocho tuvieron que ser hospitalizados para recibir más atención, dijo. Ad Los vientos de Shaheen alcanzaban los 90 kilómetros (55 millas) por hora y seguirían debilitándose, según el Departamento Meteorológico de India, la institución de referencia para ciclones en el Océano Índico. Los expertos esperaban que la tormenta se debilitara a depresión tropical en las próximas horas. Shaheen tocó tierra con vientos de hasta 93 millas (150 kilómetros) por hora. La televisión estatal omaní emitió imágenes de carreteras y valles inundados al paso de la tormenta sobre el sultanato. Los extremos del meteoro también afectaron a los vecinos Emiratos Árabes Unidos donde se encuentran Abu Dabi y Dubái. Emiratos había advertido sobre la tormenta a su población y el domingo registró vendavales, que afectaron al recinto recién inaugurado de la Expo 2020 en Dubái. Un ciclón es igual que un huracán o un tifón, sus nombres cambian sólo de acuerdo a su ubicación. Los huracanes se producen al este de la línea internacional del cambio de fecha, y los tifones al oeste. Estas tormentas se conocen como ciclones en el Océano Índico y Australia. Ad _________ El periodista de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyó a este despacho.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.