Juez guatemalteco dice que sentenciados buscan venganza

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

El juez Pablo Xitumul sostiene documentos relacionados con un caso mientras habla con un asistente dentro de su oficina antes de una audiencia en la Ciudad de Guatemala, el martes 5 de octubre de 2021. Xitimul, uno de los jueces ms prominentes de Guatemala, enfrenta la posibilidad de perder su inmunidad, lo que abrira una larga lista de acciones legales iniciadas por familiares de personas a las que ha condenado en varios casos de alto perfil. (Foto AP/Moiss Castillo)