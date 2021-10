Una inflación de dos dígitos castiga a los pobres en Brasil

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Francielle de Santana llora mientras explica que algunos das su familia no tiene qu comer, en su casa en la favela Jardim Gramacho, en Ro de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2021. El aumento de la inflacin en la comida y la electricidad est afectando a los ms pobres en Brasil. El elevado precio del gas obliga a algunos a cocinar con lea y alcohol. (AP Foto/Silvia Izquierdo)