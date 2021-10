Más de 120.000 evacuados por inundaciones en China

October 11, 2021 4:09 am

Published: October 11, 2021 4:09 am

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, una foto area muestra rescatistas reforzando un dique temporal contra las inundaciones en el poblado de Lianbo, en Hejin City, en la provincia china de Shanxi, el domingo el 10 de octubre de 2021. (Zhan Yan/Xinhua via AP) (Xinhua)

BEIJING – Al menos dos personas murieron el lunes y 12 estaban desaparecidas después de que un autobús cayera a un río en el norte de China, en medio de inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que destruyeron viviendas y anegaron cultivos. Videos compartidos en internet mostraban a varias personas sobre un autobús casi sumergido en un río caudaloso, que pasaba sobre un puente cercano a las afueras de la ciudad de Shijiazhuang, unos 265 kilómetros (165 millas) al suroeste de Beijing. Las autoridades en la provincia de Hebei dijeron en medios sociales que 37 de las 51 personas del vehículo habían sido rescatadas. En la vecina provincia de Shanxi, al oeste, más de 120.000 personas fueron evacuadas y miles de viviendas se derrumbaron en las inundaciones. El agua dañó 190.000 hectáreas (470.000 acres) de cultivos, según la agencia de noticias Xinhua. Los aguaceros en Shanxi, que suele ser una región seca, dañaron un tramo de 25 metros (80 pies) de muralla en la localidad histórica de Pingyao, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, según Xinhua. Las lluvias constantes eran la mayor amenaza de las antiguas estructuras de arcilla de la ciudad, según la agencia estatal de noticias.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.