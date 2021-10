Tormenta Pamela se fortalece en costas del Pacífico mexicano

courtesy NOAA/NHC

MEXICO CITY – La tormenta tropical Pamela se fortalecía rápidamente el lunes en costas del Pacífico mexicano y se prevé que se convierta en huracán antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán hacia mediados de la semana. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el vórtice de Pamela se ubicaba unos 735 kilómetros (455 millas) al sur-suroeste de Mazatlán el lunes y se movía en dirección noroeste a unos 13 km/h (8 mph). La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 100 km/h (65 mph). Se pronostica que Pamela vire hacia el norte y noreste, pasando cerca del extremo sur de la península de Baja California con fuerza de huracán el martes por la noche o el miércoles temprano. Se calcula que el meteoro tocará tierra cerca de Mazatlán, posiblemente como huracán de categoría 3. Posteriormente, se prevé que el meteoro atraviese el norte de México y se aproxime el jueves a la frontera con Texas como una depresión tropical. Ad El centro de huracanes advierte la posibilidad de marejadas ciclónicas, inundaciones súbitas y vientos peligrosos en el área durante la semana.

