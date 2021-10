Argentina comienza vacunación de niños de 3 a 11 años

Una enfermera vacuna a Mara Rosa con una dosis de la vacuna Sinopharm para el COVID-19 en el barrio Fuerte Apache en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el mircoles 18 de agosto de 2021. El Ministerio de Salud de Argentina inici el martes 12 de octubre de 2021 la vacunacin de los menores de 3 a 11 aos que tengan enfermedades preexistentes. (AP Foto/Vctor R. Caivano)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)