Despliegue militar en sur de Chile por estado de emergencia

Soldados patrullan en Arauco, en la regin de La Araucana, en el sur de Chile, el jueves 14 de octubre de 2021. El presidente Sebastin Piera declar el martes el estado de emergencia en medio de disturbios y ataques a veces reivindicados por grupos indgenas mapuche que exigen la devolucin de sus tierras ancestrales. (AP Foto/Jose Luis Saavedra)