Fiscalía mexicana imputará a responsables por caída de metro

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 4 de mayo de 2021, los vagones del metro de la Ciudad de Mxico yacan en ngulo despus de que una seccin de la Lnea 12 del metro colapsara. La fiscala de la Ciudad de Mxico concluy el jueves 14 de octubre de 2021 que el accidente se debi a errores cometidos durante la construccin de la lnea del metro y que procesar a los involucrados en el accidente. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

