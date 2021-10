Guatemala: Sobrevivientes de incendio en riesgo dice ONG

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 9 de marzo de 2017, un familiar de un joven que resida en el Hogar Seguro de la Virgen de la Asuncin llora mientras espera la divulgacin de los nombres de los que murieron en un incendio en el refugio, fuera de la morgue donde se identificaban los cuerpos en Ciudad de Guatemala. La organizacin Disability Rights International dijo el mircoles 13 de octubre de 2021 que los sobrevivientes del incendio an estn en riesgo debido a la falta de proteccin del gobierno, afirmando que ms de 60 de los sobrevivientes han muerto. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)

