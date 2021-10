Panamá legaliza uso medicinal de marihuana

ARCHIVO: El presidente de Panam, Laurentino Cortizo, habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves 23 de septiembre del 2021. Cortizo sancion el jueves 14 de octubre de 2021 una ley que regula el uso del cannabis medicinal en Panam. (Spencer Platt/Pool Foto va AP) (2021 Getty Images)

PANAMA – El presidente Laurentino Cortizo sancionó el jueves una ley que regula el uso del cannabis medicinal en Panamá, lo que convierte a esta nación en la primera de Centro América en hacerlo. La nueva ley, que estuvo en discusión desde hace cinco años y fue aprobada finalmente por el legislativo a fines de agosto, crea un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional. El aval del Ejecutivo convierte a Panamá en el primer país de América Central en establecer el marco legal para el uso medicinal del cannabis en pacientes con enfermedades crónicas. La ley entrará en vigencia apenas aparezca publicada en la Gaceta Oficial. Entre otros aspectos, la norma regula los procesos de comercialización, distribución, disposición final, uso de las semillas debidamente autorizadas para siembra de la planta de cannabis, así como de derivados del cannabis medicinal para fines médicos, terapéuticos, veterinarios, científicos y de investigación. Ad Diversas instituciones del Estado, Órgano Judicial, gremios de pacientes y asociaciones sin fines de lucro intervinieron decididamente en la discusión de la propuesta, que crea un Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, instancia que velaría por las necesidades de los pacientes y el uso adecuado de la planta. Varios países latinoamericanos han aprobado el uso medicinal del cannabis, entre ellos Colombia, Chile y Ecuador y Perú.

