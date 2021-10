Partido oficialista se aleja de presidente peruano Castillo

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 21 de septiembre de 2021, el presidente peruano Pedro Castillo llega a dar un discurso en la ms reciente sesin de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU. El partido oficialista Per Libre seal el jueves 14 de octubre de 2021 que el presidente Castillo ha mostrado un giro poltico hacia la derecha y anunci que no apoyar a su nuevo equipo ministerial, en la ms notoria muestra pblica de las fuertes fricciones que sacuden al oficialismo. (AP Foto/Mary Altaffer, Pool, Archivo)

