Huelga en protesta por falta de seguridad paraliza Haití

Jvenes juegan al ftbol frente a comercios cerrados debido a una huega general en Puerto Prncipe, Hait, 18 de octubre de 2021. Trabajadores furiosos por la falta de seguridad declararon la huelga general en protesta contra la falta de seguridad luego del secuestro de 17 misioneros estadounidenses por una pandilla violenta. (AP Foto/Matias Delacroix)

