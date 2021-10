Blinken: es "lastimoso" que Maduro hay dejado el diálogo

Full Screen 1 / 2 El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se estrechan la mano tras hablar con periodistas en Quito, Ecuador, el martes 19 de octubre de 2021.(Santiago Arcos/Pool via AP)

QUITO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó al presidente Nicolás Maduro por retirarse de los diálogos con la oposición en México tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, de quien se sospecha es testaferro del régimen venezolano. En una rueda de prensa en Quito tras una reunión con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, Blinken dijo que “me parece que muy lastimoso que el régimen de Maduro se haya retirado del diálogo en México. Esto es indicativo desafortunadamente de que Maduro pone su interés y luego los del pueblo venezolano”. Acerca de la extradición de Saab a su país, Blinken afirmó que “es importante subrayar que tenemos un poder judicial independiente en Estados Unidos” donde es acusado, al igual que en otros países, de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países. El régimen de Maduro nombró a Saab parte del equipo diplomático de negociadores en México, lo que no impidió que fuera enviado desde Cabo Verde a territorio estadounidense. Ad El canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo dijo que el gobierno ecuatoriano “sigue con atención” el caso Saab “por cuanto tiene implicaciones directas aquí en el país, hay hechos concretos y públicos respecto a la presencia y participación de esa persona en Ecuador”. Su actividad fue evidente en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Saab presuntamente tuvo vínculos con el sistema de compensación monetaria denominada SUCRE, que permitía hacer negocios entre el gobierno de Correa y el de Hugo Chávez. Ese sistema buscaba dejar de lado al dólar como moneda de comercio internacional. Acerca de Haití, Blinken señaló que su gobierno hace todos los esfuerzos necesarios para resolver el tema del secuestro de 16 de sus compatriotas y que incluso ha enviado un equipo “del Departamento de Estado a Haití” para resolver la crisis. Añadió que en suelo haitiano hay un problema más amplio de inseguridad y que “es insostenible, dominan las pandillas en muchas partes de Puerto Príncipe y otras partes de Haití, donde la policía ni siquiera puede operar en muchas de esas zonas, estas pandillas tienen lazos con grupos , individuos, partidos que en muchos sentidos dominan al estado y esto no puede continuar”. Ad Consultado acerca de la creciente relación de Ecuador con China, Blinken opinó que “no pedimos a los países que opten entre Estados Unidos y China, ni queremos contener a China ni frenarla de ninguna forma”, aunque advirtió que los ecuatorianos deben “tener cuidado en las inversiones en áreas sensibles, por ejemplo que tengan el escrutinio necesario para asegurarse que el país y su pueblo estén protegidos”. Desde el mediodía, Blinken cumple una visita oficial a Ecuador, donde tuvo un encuentro con Lasso, quien destacó que “quisiera decirle al secretario, que Ecuador hoy más que nunca, comparte los valores democráticos que han guiado desde su fundación a la prosperidad a los Estados Unidos”. Añadió que “trabajaremos para dar pasos sustanciales en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, migración y reactivación”. Blinken destacó “la fuerte voz democrática del presidente ecuatoriano” no solo en su país sino en la región, lo felicitó por su exitoso plan de vacunación y resaltó la estrecha relación bilateral. Ad La visita se produce horas después de que Lasso decretara estado de excepción nacional para generar una respuesta contundente por parte de la policía y fuerzas armadas al narcotráfico, la delincuencia y bandas criminales que mantienen bajo zozobra al país, especialmente a la ciudad portuaria de Guayaquil. Blinken dijo que apoyará a Ecuador para el combate a las mafias criminales. Es la primera ocasión que un funcionario de alto nivel del presidente Joe Biden visita Ecuador. Lasso llegó al poder a finales de mayo pasado. La última visita oficial de un secretario de Estado fue en 2010, cuando Hillary Clinton llegó a esta capital. En la última horas el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, quien lo acompaña en el viaje, aseveró que la visita de Blinken “envía una clara señal de que apoyamos democracias vibrantes e inclusivas que respetan los derechos de sus ciudadanos”.

