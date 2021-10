Detienen en México a excomandante de las FARC

En esta imagen del 10 de agosto de 2013, el excomandante de las FARC Rodrigo Granda, alias Ricardo Tllez, durante una conferencia de prensa al cierre de la 12da ronda de negociaciones de paz con el gobierno colombiano, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

MEXICO CITY – Rodrigo Granda, un excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue detenido en México tras recibir una notificación de Interpol, en una acción que algunos de sus compañeros calificaron como una violación al proceso de paz en el país sudamericano. Un funcionario federal, quien discutió el caso bajo la condición de no ser identificado, confirmó la noche del martes a The Associated Press la detención de Granda, aunque evitó dar más detalles. Sin embargo, poco después el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló en su cuenta de Twitter que el arresto de Granda se dio a raíz de una circular roja emitida por Paraguay por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio. El funcionario no mencionó que la detención ocurriera en México y añadió que Interpol Colombia no puede modificar o cancelar las solicitudes de otros países. Carlos Antonio Lozada, senador por el partido fundado por la extinta guerrilla, informó inicialmente que Granda había sido detenido en México pese a que tenía autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana. Ad Por ser un compareciente y firmante del acuerdo de paz con el gobierno, el permiso fue otorgado por la JEP, tribunal encargado de juzgar los hechos del conflicto en Colombia, según consta en un auto firmado por el tribunal y divulgado a la prensa el martes. El senador Lozada dijo a la AP que se trata del primer caso en que un compareciente ante el tribunal de paz es capturado en el extranjero En un video publicado en su cuenta de Twitter, Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y actual líder del partido político que sustituyó a la que fue la guerrilla más grande de Colombia, dijo que Granda tenía autorización para asistir a un seminario organizado por el Partido del Trabajo de México y en el que uno de los temas a tratarse sería el proceso de paz en Colombia. “El día de hoy arribamos a Ciudad de México a las 12 del día, esta es la hora, 8:15 de la noche, en que Rodrigo Granda no ha podido ingresar”, dijo Londoño poco antes de que se confirmara la captura de Granda. “No sé qué pasó, no quiero presumir ni especular, llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes”, agregó Londoño. Ad Los miembros de las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina, firmó en 2016 un acuerdo de paz con representantes del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, con lo que se puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo entre los rebeldes, paramilitares y el Estado que dejó al menos 262.000 muertos, más de 60.000 desaparecidos y millones de desplazados. ____ Suárez reportó desde Bogotá.

