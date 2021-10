El Salvador cierra las puertas a legalizar el aborto

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 13 de diciembre de 2017, mujeres protestan exigiendo que el gobierno libere a las mujeres que cumplen 30 aos de prisin por someterse a un aborto, en San Salvador, El Salvador. Legisladores rechazaron el mircoles 20 de octubre de 2021 reformar el Cdigo Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o practiquen un aborto, cerrando as las puertas para permitirlo aun cuando la vida de una mujer est en riesgo. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

