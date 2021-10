Reporte: EEUU debe lidiar con migración climática

October 21, 2021

ARCHIVO _ En esta foto del 13 de octubre del 2021, un bombero mira el humo de un incendio forestal en Goleta, California.

WASHINGTON – El agravamiento de los cambios climáticos requiere que Estados Unidos haga mucho más para monitorear, aliviar y manejar los flujos de refugiados que escapan de desastres naturales, dijo el jueves el gobierno de Joe Biden, en lo que calificó del primer examen federal profundo del problema. El reporte recomienda una gama de pasos: hacer más para monitorear inundaciones y otros desastres que pueden crear refugiados climáticos, dedicar ayuda estadounidense que permita a las personas superar tormentas y sequías en sus propios países y examinar protecciones legales para refugiados forzados a dejar sus países en parte por el empeoramiento del clima. Llama además a la creación de una fuerza especial para coordinar la respuesta de Estados Unidos a los cambios climáticos y la migración, desde científicos hasta ayuda y funcionarios de seguridad. Cada año, los huracanes, la falta de lluvias de temporada y otros desastres climáticos repentinos fuerzan a un promedio de 21,5 millones de personas a dejar sus hogares en todo el mundo, dice el Alto Comisionado de la ONU para refugiados. Los efectos en el clima del uso de carbón y gas están intensificando una serie de desastres, desde incendios forestales destructores en California y la elevación de los niveles del mar devorando islas hasta conflictos agravados por sequías en algunas partes. Ad “Los esfuerzos en políticas y programas hechos hoy y en los próximos años impactarán los cálculos de migraciones debido a factores relacionados con el clima”, dice el reporte. Fue pedido por el presidente Joe Biden y compiló recomendaciones de agencias federales en todo el gobierno. “Decenas de millones de personas, sin embargo, muy probablemente serán desplazadas en las próximas dos o tres décadas en gran medida debido a los impactos del cambio climático·”. El gobierno de Biden está deseoso de mostrar que está confrontando los impactos del clima antes de una crucial conferencia climática de la ONU en Glasgow este mes. Eso es especialmente importante en momentos en que Biden tiene dificultades para conseguir que los legisladores aprueben un paquete de medidas de miles de millones de dólares para frenar el calentamiento global, una parte clave de su agenda nacional. Ninguna nación ofrece asilo u otras protecciones a personas desplazadas específicamente por el cambio climático. Ad En febrero, Biden ordenó que su asesor de seguridad nacional condujese el estudio de meses que incluyó examinar “las opciones para a protección y el reasentamiento de individuos desplazados directa o indirectamente por el cambio climático”. Como parte del esfuerzo, el gobierno da a conocer el jueves el primer estimado nacional de inteligencia sobre el cambio climático. Los estimados de inteligencia son documentos de referencia creados por las agencias de inteligencia estadounidenses para ayudar en las decisiones y el análisis del gobierno. _____ Watson reportó desde San Diego.

