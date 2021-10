Presidente Lasso respetará indagación fiscal sobre Pandora

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habla con simpatizantes en la plaza Independencia frente al palacio de gobierno en Quito, Ecuador, el mircoles 20 de octubre de 2021. A la izquierda est su esposa Mara de Lourdes Alcivar y a la derecha su vicepresidente Alfredo Borrero. (AP Foto/Dolores Ochoa)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)