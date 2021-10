Con dudas, venezolanos vuelven a clases tras 19 meses

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Sebastin, de 7 aos, asiste solo a la clase de matemticas el primer da de regreso a la escuela presencial desde el inicio de las restricciones por la pandemia de COVID-19 en la escuela municipal Andrs Bello en Caracas, Venezuela, el lunes 25 de octubre de 2021. (AP Foto/Ariana Cubillos)