Tormenta deja daños en norte de California, se dirige al sur

October 25, 2021 11:26 am

Aguas del Lago Madrone desbordado pasan frente a una casa en la carretera Oro Quincy, el domingo 24 de octubre de 2021, en el condado Butte de California. (AP Foto/Noah Berger)

SAN FRANCISCO – Una fuerte tormenta se enfiló al sur de California el lunes luego de inundar carreteras, derribar árboles y causar deslaves en áreas previamente arrasadas por incendios forestales a lo largo del norte del estado. Las lluvias torrenciales y los vientos fuertes acompañaron el fin de semana la llegada de un río atmosférico —una banda extensa de humedad en el Pacífico— en el estado afectado por la sequía. La lluvia batió récords y las fuertes nevadas azotaron las zonas altas de la Sierra Nevada. El Servicio Climatológico Nacional lanzó advertencias de inundaciones repentinas por todo el estado. Varias zonas de la Bahía de San Francisco fueron inundadas, causando el cierre de calles en Berkeley, anegando la zona de casetas de peaje del Bay Bridge de Oakland y desbordando ríos en los condados Napa y Sonoma. Postes de cableado eléctrico fueron derribados y decenas de miles de personas en North Bay permanecían sin electricidad. Ad “Ha sido un periodo de 24 horas memorable para el Área de la Bahía conforma el mencionado río atmosférico cruzó por la región”, señalaron las autoridades meteorológicas locales. “Literalmente hemos pasado de condiciones de incendio y sequía a inundaciones en un solo ciclo de tormentas”. El servicio meteorológico catalogó el total de la precipitación preliminar como “impactante”, incluyendo 28 centímetros (11 pulgadas) de lluvias en la base del monte Tamalpais, en el condado Marin, y 10 centímetros (cuatro pulgadas) en el centro de San Francisco. “Tal parece que ayer fue el cuarto día más lluvioso en la historia para el centro de San Francisco, para el cual existen registros desde los años de la Fiebre del Oro”, subrayó el servicio meteorológico. En los condados Colusa y Yolo de California, las carreteras estatales 16 y 20 fueron cerradas por varios kilómetros debido a deslaves, informó el Departamento de Transporte del estado.

