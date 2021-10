Premier de Australia: País superará meta de emisiones

October 26, 2021 11:51 am

Published: October 26, 2021 11:51 am

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, durante conferencia de prensa en Sydney, el viernes 15 de octubre de 2021. (Dan Himbrechts/AAP Image va AP) (AAP IMAGE)

CANBERRA – El primer ministro de Australia, Scott Morrison, indicó el martes que el país reducirá sus emisiones 35% por debajo de los niveles del 2005 para el 2030, pero no se comprometerá a dicha meta en la cumbre climática de la ONU en Escocia. Morrison dijo que su gobierno se apegará a la actual meta de Australia para el 2030 de reducir las emisiones entre 26% y 28% por debajo de los niveles del 2005. Las metas fueron adoptadas en la cumbre climática de París en 2015 y son relativamente modestas comparadas con las ambiciones de otros países ricos. “Llegaremos a ella y la superaremos”, dijo Morrison en relación a la meta para el 2030. “La superaremos con reducciones de emisiones que creemos que serán de hasta 35% y es posible que incluso logremos más”, agregó. Australia ya ha reducido las emisiones en más de 20% de los niveles del 2005, comentó. Su país se comprometerá con la meta de cero emisiones para el 2050 en la conferencia de Glasgow. Ad Expertos en clima indican que para lograr esa meta se necesitarán medidas mucho más severas que las que el gobierno está proponiendo. El conservador Partido Liberal de Morrison fue reelegido por un estrecho margen en las elecciones de 2019 gracias a una política climática que se oponía a la meta de cero emisiones para el 2050 adoptada por el opositor Partido Laboral de centro-izquierda. Australia es uno de los principales exportadores del mundo de carbón y gas natural licuado. Morrison indicó que su plan de cero emisiones no cerraría la producción de carbón ni gas, ni aumentaría los costos de las viviendas y comercios en Australia. “Esto no es una revolución, sino una cuidadosa evolución para aprovechar los cambios en nuestros mercados”, dijo Morrison.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.