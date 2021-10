Activistas vuelven a calles británicas pese a orden judicial

Published: October 27, 2021 7:32 am

Manifestantes de la campaa Insulate Britain bloquean una calle cerca de Canary Wharf, en el este de Londres, el 25 de octubre de 2021. (Victoria Jones/PA via AP)

LONDON – Manifestantes por el clima trataron de bloquear dos importantes carreteras de acceso a Londres el miércoles a pesar de las órdenes judiciales que les impiden interrumpir el tránsito. Activistas del grupo Insulate Britain, que quiere que el gobierno mejore el aislamiento de las viviendas del país para reducir las emisiones de dióxido de carbono, actuaron en dos transitadas carreteras de acceso a la capital británica durante la hora punta de la mañana. La policía de Kent anunció la detención de 14 personas, incluyendo algunos que se habían pegado a la superficie de la carretera. Los manifestantes fueron arrestados por supuesta obstrucción de la vía o por conspirar para alterar el orden publico. Las protestas se produjeron luego de cuatro órdenes judiciales contra el grupo, que suponen que los activistas podrían acabar en la cárcel si bloquean autovías. Las protestas de Insulate Britain se han centrado en vías concurridas y paralizaron algunas calles del distrito financiero de Londres en numerosas protestas en las últimas semanas. Ad Amy Pritchard, una de las manifestantes, dijo que ha sido arrestada 11 veces desde septiembre y que sentía que la causa del grupo era más importante que las consecuencias legales que pueda enfrentar. “Seguiremos hasta que se cumplan nuestras demandas y se nos impida hacer esto", explicó. “La descarbonización a la velocidad y escala necesarias es más importante que las consecuencias legales para nosotros individualmente”.

